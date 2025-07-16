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奧運／大谷翔平等球星有望參戰？大聯盟主席透露賽程可行性

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

2028年洛杉磯奧運棒球項目賽程出爐，美國職棒大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天明星賽前對於開放球員參加給出正面答覆，認為只要拉長明星周休兵日，就可以兼顧明星賽、奧運、例行賽，「這是可行的。」

世界棒壘球總會昨天公布最終定調的奧運賽程，棒球將在洛杉磯的道奇球場進行，從7月15日進行到20日，6隊先分成兩組各3隊進行循環賽，接著進行交叉對戰、四強賽到最終決賽。

過去因為奧運賽事與美職賽程重疊，大聯盟限制只有40人名單外球員才能參加，不過這次在棒球發源地美國舉行，少了球員適應時差、移動所需時間，大聯盟放行的機會不低，而大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Haper）等球星也都已表態有意參加奧運。

曼弗瑞指出，奧運是否開放全部球員參與仍須經過各球團同意，但賽程安排上不是不可能，「明星賽可以照常舉行，然後安排一次較長的休息時間，同時不影響打滿162場比賽，也不會拖到11月中旬。」

球員工會也已經開始與球員討論可行性，工會主席克拉克（Tony Clark）指出，不少球員有高度參與意願，也要考慮對未參加球員的影響，在賽程、後勤、保險等方向都需要盡早討論，找到對棒球發展最有利的方案。

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棒球 明星賽 大聯盟

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