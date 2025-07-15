MLB／釀酒人新秀入選明星賽是「笑話」？ 教練挺：會喜歡他
釀酒人隊火球新秀米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）雖然只投過5場大聯盟賽事，就因驚人表現獲得關注而入選明星賽，遭到許多球迷與球員議論，而國聯明星隊總間練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時則選擇力挺這位年輕菜鳥。
羅伯茲在今天的全壘打大賽前受訪透露，儘管有人對米蕭洛斯基的資格不滿，但選進他仍然是個「簡單的決定」，他坦言：「如果這能為比賽帶來話題和關注，那我絕對支持。對我而言，明星賽是為了展現最頂尖的球員，不過這也是一場為了球迷的比賽，要讓球迷看到想看的。」
不過費城人隊明星游擊手透納（Trea Turner）則認為這件事是個「笑話」，不過米蕭洛斯基對此不以為意：「他們並不是在針對我。」另名費城人球星史瓦伯（Kyle Schwarber）認為，這位菜鳥每年都可能是明星球員，只是今年其他人有好表現，因此希望隊友能有該有的肯定。
羅伯茲表示，他打算在比賽第五局左右安排米肖洛斯基登板，「一定會讓大家眼睛一亮，媒體和球迷都會喜歡的。」 擔任羅伯茲教練團的勇士隊總教練史尼特克（Brian Snitker）也認為，這樣的新人在明星賽中占有一席之地是合理的：「他是個了不起的新秀。但這就是現實。」
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