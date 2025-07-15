MLB／洋基弗里德再遇水泡傷勢！缺席明星賽還要再跳過1場先發

洋基隊王牌左投弗里德（Max Fried）原先表定在明星賽後的首戰，先發迎戰老東家勇士隊，但他的左手食指起了水泡，恐怕得令弗里德跳過這場先發。目前水泡何時能痊癒仍是未知數，但高機率缺席1次先發。

從過去的經驗來看，弗里德生涯已4度因水泡問題進入傷兵名單，談到何時能回歸，弗里德也無可奉告：「我不想給出一個明確答案，因為說實話，我現在也不知道。」這次水泡是在他上週六對上小熊隊時出現的，當場僅投三局就退場。

儘管他今年入選生涯第3度的全明星，但弗里德早已決定不在週二的明星賽中登板，以利休養。 現年31歲的弗里德在去年12月與洋基簽下8年2.18億美元的合約，本季他表現出色，繳出11勝3敗，防禦率2.43的成績，成為球隊在王牌投手柯爾（Gerrit Cole）受傷期間的支柱。

洋基輪值狀況百出，施密特即將進行韌帶手術，王牌柯爾也即將進行相同手術。 路透

若弗里德缺席，對洋基來說將是又一打擊。球隊輪值已有施密特（Clarke Schmidt）因動了韌帶重建手術而整季報銷，柯爾也在3月進行同樣手術。弗里德説：「我們會利用這段休息時間評估，做出最好的決定。」 洋基目前戰績53勝43敗，落後分區龍頭藍鳥隊兩場勝差。

商品推薦