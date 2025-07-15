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MLB／教練還沒問完就點頭！水手重砲羅利加入經典賽美國隊
據ESPN報導，水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）已承諾，將代表美國參加2026年世界棒球經典賽（WBC）。羅利本季明星賽前已敲出38轟，刷新美聯紀錄，僅次於邦茲（Barry Bonds）2001年創下的大聯盟上半季39轟紀錄。
目前，美國隊陣容中已有羅利、皇家隊游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）、洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）與海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）等人表態加入，總教練由前大聯盟球員德羅薩（Mark DeRosa）繼續執教。
羅利表示他上周就收到德羅薩邀請：「這根本不用考慮對吧？他話都還沒問完我就說好。」羅利本季出賽94場，累積38轟與82分打點，正在挑戰曼托（Mickey Mantle）保持的單季左右開弓打者的54轟，以及小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在水手隊的單季56轟隊史紀錄。
2026年經典賽將於3月5日至17日舉行，分組賽場地包括休士頓、邁阿密、東京與波多黎各的聖胡安，4強後將在邁阿密進行。美國隊分在B組，對手有英國、巴西、義大利與墨西哥，今天剛獲得全壘打大賽冠軍的羅利，勢必能為上屆在冠軍戰兵敗日本的美國隊貢獻強大戰力。
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