快訊

中職／明星賽公布完整名單 全壘打大賽4人退賽補進宋晟睿+陳晨威

「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之直球對決：我絕對不是慣老闆

MLB／教士補強鎖定紅襪明星外野手 價格若到位仍有機會爭取

聯合新聞網／ 綜合報導
教士在季初就傳出鎖定紅襪外野手杜蘭，即便紅襪近期掀起10連勝，但也不排除交易可能性。 法新社
教士在季初就傳出鎖定紅襪外野手杜蘭，即便紅襪近期掀起10連勝，但也不排除交易可能性。 法新社

據《The Athletic》報導，教士隊仍對紅襪隊明星外野手杜蘭（Jarren Duran）有興趣，並正在評估交易可能性。儘管紅襪目前正帶著一波10連勝進入明星周休兵期，但美媒指出，球隊若能收到理想報價，還是有可能考慮出清杜蘭。

紅襪目前外野人才濟濟，杜蘭、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、拉菲拉（Ceddanne Rafaela）與頭號新秀安東尼（Roman Anthony）等人競爭3個先發外野位置，當中安東尼近況尤其火燙，過去15場比賽打擊三圍高達.373/.439/.525，並敲出1轟，附帶8分打點。

據報導，教士本季稍早就曾鎖定杜蘭，2024球季開打前就開始詢問交易可能性，直至目前仍在持續鎖定。杜蘭本季出賽97場，累積8支全壘打以及全聯盟最多的10支三壘安打，另有50分打點、16次盜壘、整體攻擊指數（OPS）0.749。

杜蘭的合約包含2026年800萬美元球隊選擇權，並於2027和2028年具薪資仲裁資格。紅襪近期展現出願意讓年輕球員上場的決心，6月中才將球星狄佛斯（Rafael Devers）交易至巨人隊，騰出空間讓年輕球員發揮。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

紅襪 教士

相關新聞

MLB／首輪靠2公分驚險晉級 羅利3輪狂炸54轟稱霸全壘打大賽

美國職棒大聯盟明星周登場，今天上演全壘打大賽，水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）8歲時就預言自己成為全壘打大賽...

MLB／25天前挨砸100哩觸身球 大谷重逢蘇亞雷斯秒露痛死表情

對大谷翔平來說，棒球場上真的沒有敵人，今年6月對戰教士隊時挨了蘇亞雷斯（Robert Suarez）99.8哩觸身球，今...

MLB／不擅長計時制全壘打大賽 大谷分析自己優勢在出局制和飛行距離

大谷翔平2021年參加全壘打大賽後，此後全數退回戰帖，他也自認現行賽制對自己來說太難了，今天被問到若做怎樣的修改會讓他有...

MLB／沒漏掉任何一雙手！大谷翔平神對應 獲讚一流人品

大聯盟明星周登場，大谷翔平又成明星中的明星，今天一段訪問影片中展現的人格魅力再次圈粉，不管距離再遠，不漏掉與每一位主持人...

MLB／出賽5場即入選明星賽惹議 釀酒人怪物新人：我也很驚訝

釀酒人隊怪物新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）本季僅出賽5場，卻入選國聯明星隊，引發不少討論。他今天受訪時表示，對外界的批評並不介意，「我自己也很驚訝，過去5周像做夢一樣，我現在居然

MLB／教練還沒問完就點頭！水手重砲羅利加入經典賽美國隊

據ESPN報導，水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）已承諾，將代表美國參加2026年世界棒球經典賽（WBC）。羅利本季明星賽前已敲出38轟，刷新美聯紀錄，僅次於邦茲（Barry Bonds）2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。