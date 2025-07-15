MLB／教士補強鎖定紅襪明星外野手 價格若到位仍有機會爭取
據《The Athletic》報導，教士隊仍對紅襪隊明星外野手杜蘭（Jarren Duran）有興趣，並正在評估交易可能性。儘管紅襪目前正帶著一波10連勝進入明星周休兵期，但美媒指出，球隊若能收到理想報價，還是有可能考慮出清杜蘭。
紅襪目前外野人才濟濟，杜蘭、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、拉菲拉（Ceddanne Rafaela）與頭號新秀安東尼（Roman Anthony）等人競爭3個先發外野位置，當中安東尼近況尤其火燙，過去15場比賽打擊三圍高達.373/.439/.525，並敲出1轟，附帶8分打點。
據報導，教士本季稍早就曾鎖定杜蘭，2024球季開打前就開始詢問交易可能性，直至目前仍在持續鎖定。杜蘭本季出賽97場，累積8支全壘打以及全聯盟最多的10支三壘安打，另有50分打點、16次盜壘、整體攻擊指數（OPS）0.749。
杜蘭的合約包含2026年800萬美元球隊選擇權，並於2027和2028年具薪資仲裁資格。紅襪近期展現出願意讓年輕球員上場的決心，6月中才將球星狄佛斯（Rafael Devers）交易至巨人隊，騰出空間讓年輕球員發揮。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言