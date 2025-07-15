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MLB／首輪靠2公分驚險晉級 羅利3輪狂炸54轟稱霸全壘打大賽

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MLB／首輪靠2公分驚險晉級 羅利3輪狂炸54轟稱霸全壘打大賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）8歲時就預言自己成為全壘打大賽冠軍，現年28歲的他，今天一舉稱霸。 美聯社
水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）8歲時就預言自己成為全壘打大賽冠軍，現年28歲的他，今天一舉稱霸。 美聯社

美國職棒大聯盟明星周登場，今天上演全壘打大賽，水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）8歲時就預言自己成為全壘打大賽冠軍，現年28歲的他，今天一舉稱霸，由爸爸餵球、弟弟接捕，更為這座冠軍增色。

8名砲手較勁，首輪取成績前4佳晉級，分別是光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）及海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）21轟、雙城隊巴克斯頓（Byron Buxton）20轟、羅利17轟。

值得注意的是，運動家隊魯克（Brent Rooker）首輪也敲17轟，需比較最遠距離，同為471呎，進一步比到小數點後一位，羅利為470.61呎，擊敗魯克的470.53呎，羅利憑藉0.08呎（2.4公分）的優勢，驚險拿到晉級門票。

第二輪的捉對廝殺，卡米奈羅先以8轟擊敗巴克斯頓的7轟，羅利19轟擊敗克魯茲的13轟。

羅利在決賽先登場，以18轟帶給對手不小壓力，卡米奈羅最終敲出15轟，確定由羅利稱霸本屆賽事。

羅利的爸爸老托德擔任餵球投手，15歲的弟弟小托德（Todd Raleigh Jr.）則負責接捕 美聯社
羅利的爸爸老托德擔任餵球投手，15歲的弟弟小托德（Todd Raleigh Jr.）則負責接捕 美聯社

羅利確定參戰今年全壘打大賽時，他的父親老托德．羅利（Todd Raleigh Sr.）分享一段珍藏影片，8歲的羅利哼唱饒舌歌詞包括「我是全壘打大賽冠軍」；今天的圓夢舞台，老托德擔任餵球投手，15歲的弟弟小托德（Todd Raleigh Jr.）則負責接捕，羅利3輪狂炸54轟，讓20年前的童言童語成為神預言。

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全壘打大賽 Cal Raleigh

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