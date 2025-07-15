MLB／出賽5場即入選明星賽惹議 釀酒人怪物新人：我也很驚訝
釀酒人隊怪物新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）本季僅出賽5場，卻入選國聯明星隊，引發不少討論。他今天受訪時表示，對外界的批評並不介意，「我自己也很驚訝，過去5周像做夢一樣，我現在居然身處明星賽。」
23歲的米蕭洛斯基是史上最少出賽數入選明星賽的球員，他表示：「原本以為我在明星周可以休息，結果現在我來到亞特蘭大。」不過部分球員質疑他資歷尚淺，不該取代表現更穩定的球員。
許多球員為費城人隊左投桑契斯（Cristopher Sanchez）未入選發聲，費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）指出，他們爭取的是隊友與其他優秀選手應得名額，並非對年輕選手有意見，「這不是他的錯，他有潛力年年入選明星賽，只是我們的隊友今年表現真的非常出色，我們希望他們能獲得應有的機會。」
11度入選明星賽的道奇隊老將克蕭（Clayton Kershaw）則認為：「我不認為這是什麼爭議，每個人都希望看到最強的球員。」巨人隊右投瑞伊（Robbie Ray）則稱讚道：「他很猛，是個特別的天才，我很期待看到他登板。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言