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MLB／洋基奇森姆拿「鬼滅棒」只敲3轟 光芒卡米奈羅用臉闖首輪

聯合新聞網／ 綜合報導
奇森姆拿著特製的鬼滅之刃球棒參賽，可惜無緣晉級。 美聯社
奇森姆拿著特製的鬼滅之刃球棒參賽，可惜無緣晉級。 美聯社

大聯盟明星周全壘打大賽今天登場，各家球星的球棒也成為賽事看點，洋基隊「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）拿著特製「鬼滅之刃」球棒參賽，光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）則是將自己的臉印上去。

奇森姆不只使用特製球棒，連釘鞋都是「鬼滅」特製款，不過首輪賽事結束，奇森姆僅繳出3轟，是所有球員中最少，也是唯一沒有繳出雙位數成績的球員，因此遭到淘汰；至於卡米奈羅與海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）同樣繳出21轟，用特製的「臉棒」闖進複賽。

最右側就是奇森姆使用的「鬼滅球棒」。 歐新社
最右側就是奇森姆使用的「鬼滅球棒」。 歐新社

本屆全壘打大賽首輪規定，參賽者都有3分鐘或40球機會，盡可能擊出更多全壘打，若進入加時賽則改採出局數制，每位打者都有3次出局數。如果選手在加時賽期間擊出飛行距離425英尺以上的大號全壘打，可以獲得多1次出局數機會。

另外，若繳出同樣全壘打數，則將以距離作為評判標準，首輪運動家隊魯克（Brent Rooker）與水手隊重砲羅利（Cal Raleigh）同敲17轟，但羅利以470.61英尺飛行距離，成功比下魯克的470.53英尺，驚險晉級。

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