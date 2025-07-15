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MLB／颶風掀翻光芒老闆開發計劃 美媒曝大聯盟主席促兜售球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
去年10月颶風過境，光芒主場的屋頂遭到掀翻，連帶影響了老闆的開發計劃。 路透
去年10月颶風過境，光芒主場的屋頂遭到掀翻，連帶影響了老闆的開發計劃。 路透

根據《The Athletic》報導，光芒隊老闆史騰伯格（Stu Sternberg）原則上已同意以17億美元的價格，將球隊出售給由佛羅里達州當地開發商札魯普斯基（Patrick Zalupski）領軍的投資團隊。該交易預計最快將於9月完成，而球隊也將留在當地。

不過札魯普斯基更傾向讓光芒搬到更北邊的坦帕，而非目前所在的聖彼得堡。札盧普斯基目前是建築公司創辦人、總裁與執行長，從佛州發跡，業務已擴展至美國多地，累計興建超過3萬1100戶住宅。

去年10月颶風密爾頓（Hurricane Milton）重創光芒主場「純品康納球場」（Tropicana Field），迫使球隊遷往臨時場地，史騰伯格原先興建新主場的計劃也泡湯。他在今年3月的聲明中表示：「經過評估，我們暫時無法推進新球場開發計畫，一連串無法預料的事件讓我們做出這個決定。」

據報導透露，自3月以來，MLB主席曼弗瑞（Rob Manfred）與部分球隊老闆開始私下推動史騰伯格出售球隊。 目前光芒隊暫時借用位於坦帕的史坦布瑞納球場（George M. Steinbrenner Field），該球場是洋基隊的春訓基地。

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