MLB／25天前挨砸100哩觸身球 大谷重逢蘇亞雷斯秒露痛死表情
對大谷翔平來說，棒球場上真的沒有敵人，今年6月對戰教士隊時挨了蘇亞雷斯（Robert Suarez）99.8哩觸身球，今天在明星賽盛宴上碰到他，竟然調皮鬼上身，直接走到他面前，抓著當初挨砸的地方面露痛死的表情，讓蘇亞雷斯也笑了。
當初引起熱議的畫面出現在6月20日的道奇、教士過招，系列賽已因數顆觸身球點燃火藥味，大谷在第9局再度遭蘇亞雷斯觸身球伺候，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）為此大動肝火，蘇亞雷斯則是當場遭到驅逐出場，大聯盟事後祭出的懲處也認定這是蓄意觸身球。
大谷翔平今天遇到蘇亞雷斯，未見絲毫火藥味，只有滿滿屁孩味，他抓著當初挨砸的位置，擺出一臉痛死的表情，讓蘇亞雷斯也笑了，兩人隨後擁抱彼此後分別，而大谷前腳準備要離開，還不忘再次轉身比畫挨砸處。
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