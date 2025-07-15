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MLB／沒漏掉任何一雙手！大谷翔平神對應 獲讚一流人品
大聯盟明星周登場，大谷翔平又成明星中的明星，今天一段訪問影片中展現的人格魅力再次圈粉，不管距離再遠，不漏掉與每一位主持人握手，被球迷大讚為「神對應」。
今年全壘打大賽由麥克菲（Pat McAfee）、施密特（Ty Schmit）擔任主持人，逐一介紹參賽選手出場，比賽開始前，包括賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平等人陸續登上轉播台接受訪問。
大谷的訪問場合包括4位主持人及翻譯艾爾頓，約10多分鐘的問答結束後，大谷翔平起身逐一與主持人握手致意，而施密特坐在最遠的一端，大谷還來不及搆到他的手，就被呼喚大合照。引起討論的畫面就在接下來上演，合照結束後，大谷直接繞到轉播台前，與施密特握手，還記得剛剛沒與他握到手的事。
影片一出獲得大讚，球迷留言：「他沒有漏掉任何一個人」、「一流的人品」、「他真的是很棒的人」。
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