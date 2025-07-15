MLB／不擅長計時制全壘打大賽 大谷分析自己優勢在出局制和飛行距離

大谷翔平2021年參加全壘打大賽後，此後全數退回戰帖，他也自認現行賽制對自己來說太難了，今天被問到若做怎樣的修改會讓他有參賽意願，大谷坦言，自己在限制揮擊球數、比較飛行距離的賽制中會比較有利，但他也強調：「這不是我能決定的。」

大谷過去曾在2021年挑戰全壘打大賽，首輪與索托（Juan Soto）歷經兩次加時後才分出勝負，大谷以28轟不敵索托的31轟，當時也讓大谷真心坦言有累到。今年再次婉拒全壘打大賽時，大谷表態，以目前的賽制來說，自己應該沒有什麼機會。

明星周今天在亞特蘭大登場，大谷接受媒體聯訪，被問到哪種賽制會讓他再燃參賽意願，大谷回應：「我認為自己比較擅長的是揮擊球數、揮擊次數、飛行距離這方面，但這是大聯盟管理層的事務，不是我能決定的。」

此外，大谷翔平6月重啟投球，目前逐步拉長投球數，外界關心他是否會在季後賽及明年經典賽作為「二刀流」出賽，大谷表示，全隊都滿心期待季後賽，包括受傷中的選手，都期盼能在季後賽前準備好自己，自己也會抱持一樣態度，希望投手角色的自己，也能在季後賽前調整到完全體。至於經典賽，他說：「等今年結束後，再來思考明年3月的事。」

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