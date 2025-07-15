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MLB／最開心下班回家抱女兒 大谷翔平：看到她的臉就不累了
美國職棒大聯盟明星周登場，今天眾家球星接受媒體訪問，道奇隊日籍球星大谷翔平的聯訪進行約17分鐘，許多話題聚焦在他的太太、女兒及愛犬Decoy，大谷翔平化身女兒傻瓜，笑答：「回家看到她的臉就很開心，一整天的疲勞都消失了，這是每天最開心的事。」
大谷翔平透露，這次還是會與太太真美子一起走紅毯，至於女兒和Decoy，他表示，「他們也有來（亞特蘭大），但會待在其他地方。」
大谷遇到的提問中有不少都與女兒有關，被問到是否參與照顧女兒，他表示，「通常我會早上幫她洗澡，回家後也會幫忙照顧，當然這也是要看當天的事情。」聊到身為人父最棒的事，大谷笑答，是回家後看到女兒的臉，讓他感覺工作一天的疲勞都消失了。
媒體不只好奇他的女兒，對「毛小孩」的關心也沒少，被問到Decoy是否還有機會開球，大谷回應：「去年是因為有搖頭娃娃日，今年還不確定，但我想牠還有很多事可以做。」
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