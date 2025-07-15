快訊

大罷免倒數！賴總統民調再度「死亡交叉」 滿意度降5.8個百分點

棒球／洛杉磯奧運賽程出爐 6天賽事決定史上第7金誰屬

65歲男「極致摳省」存1400萬養老 退休一年後財富滿滿卻超懊悔

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／最開心下班回家抱女兒 大谷翔平：看到她的臉就不累了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平(右)。 路透
大谷翔平(右)。 路透

美國職棒大聯盟明星周登場，今天眾家球星接受媒體訪問，道奇隊日籍球星大谷翔平的聯訪進行約17分鐘，許多話題聚焦在他的太太、女兒及愛犬Decoy，大谷翔平化身女兒傻瓜，笑答：「回家看到她的臉就很開心，一整天的疲勞都消失了，這是每天最開心的事。」

大谷翔平透露，這次還是會與太太真美子一起走紅毯，至於女兒和Decoy，他表示，「他們也有來（亞特蘭大），但會待在其他地方。」

大谷遇到的提問中有不少都與女兒有關，被問到是否參與照顧女兒，他表示，「通常我會早上幫她洗澡，回家後也會幫忙照顧，當然這也是要看當天的事情。」聊到身為人父最棒的事，大谷笑答，是回家後看到女兒的臉，讓他感覺工作一天的疲勞都消失了。

媒體不只好奇他的女兒，對「毛小孩」的關心也沒少，被問到Decoy是否還有機會開球，大谷回應：「去年是因為有搖頭娃娃日，今年還不確定，但我想牠還有很多事可以做。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

道奇 大谷翔平 大聯盟

延伸閱讀

MLB／道奇5星飛赴明星賽 山本由伸太小隻被大谷翔平強迫長高

MLB／又飆160公里火球 大谷翔平：自然而然投出來最好

MLB／大谷翔平先發主投3局無失分 道奇2：1險勝終止7連敗

MLB／道奇陷地獄7連敗 李政厚、金慧成都敲3安猛打

相關新聞

MLB／25天前挨砸100哩觸身球 大谷重逢蘇亞雷斯秒露痛死表情

對大谷翔平來說，棒球場上真的沒有敵人，今年6月對戰教士隊時挨了蘇亞雷斯（Robert Suarez）99.8哩觸身球，今...

MLB／不擅長計時制全壘打大賽 大谷分析自己優勢在出局制和飛行距離

大谷翔平2021年參加全壘打大賽後，此後全數退回戰帖，他也自認現行賽制對自己來說太難了，今天被問到若做怎樣的修改會讓他有...

MLB／最開心下班回家抱女兒 大谷翔平：看到她的臉就不累了

美國職棒大聯盟明星周登場，今天眾家球星接受媒體訪問，道奇隊日籍球星大谷翔平的聯訪進行約17分鐘，許多話題聚焦在他的太太、...

MLB／沒漏掉任何一雙手！大谷翔平神對應 獲讚一流人品

大聯盟明星周登場，大谷翔平又成明星中的明星，今天一段訪問影片中展現的人格魅力再次圈粉，不管距離再遠，不漏掉與每一位主持人...

MLB／明星賽先發陣容出爐 大谷翔平扛國聯第一棒

美國職棒大聯盟MLB的美國聯盟和國家聯盟公布明天在亞特蘭大舉辦明星賽的先發陣容名單，洛杉磯道奇日本籍二刀流球星大谷翔平將...

MiLB／張弘稜先發演出15上15下 與隊友接力完全比賽寫紀錄

旅美匹茲堡海盜隊高階1A投張弘稜今天跟隊友一起寫歷史，先發5局5K無失分好投，與另外3名投手接力完成9局完全比賽，海盜隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。