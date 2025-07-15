MLB／明星賽先發陣容出爐 大谷翔平扛國聯第一棒

美國職棒大聯盟MLB的美國聯盟和國家聯盟公布明天在亞特蘭大舉辦明星賽的先發陣容名單，洛杉磯道奇隊日本籍二刀流球星大谷翔平將以指定打擊身分擔任國聯打線開路先鋒。

國聯總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天公布明星賽先發陣容，亞特蘭大勇士隊亞古納（Ronald AcunaJr.）擔任國聯第2棒打者並鎮守左外野，亞利桑那響尾蛇隊馬提（Ketel Marte）為第3棒並擔任二壘手。

道奇弗里曼（Freddie Freeman）扛第4棒並擔任一壘手，聖地牙哥教士隊馬恰多（Manny Machado）擔任第5棒打者且鎮守三壘，道奇史密斯（Will Smith）打第6棒並擔任捕手。

芝加哥小熊隊塔克（Kyle Tucker）打第7棒並守右外野 ，紐約大都會隊林多（Francisco Lindor）扛第8棒並擔任游擊手，小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）擔任第9棒並守中外野。

國聯先發投手方面，則由匹茲堡海盜隊史肯斯（Paul Skenes）擔任。

美聯總教練布恩（Aaron Boone）公布明星賽先發名單中，底特律老虎隊托瑞斯（Gleyber Torres）扛美聯首棒打者並守二壘，老虎格林（Riley Greene）打第2棒並守左外野，紐約洋基隊賈吉（Aaron Judge）扛第3棒並守右外野。

西雅圖水手隊羅利（Cal Raleigh）扛第4棒並擔任捕手，多倫多藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打第5棒並守一壘、巴爾的摩金鶯隊歐赫恩（Ryan O'Hearn）以指定打擊身分扛第6棒。

坦帕灣光芒隊卡米奈羅（Junior Caminero）打第7棒並守三壘，老虎巴耶茲（Javier Baez）扛第8棒並守中外野，運動家隊威爾森（Jacob Wilson）打第9棒並擔任游擊手。

美聯先發投手方面，則由老虎的史庫柏（TarikSkubal）出任。

美國聯盟已經在過去11屆明星賽贏得10戰，國家聯盟只有贏下2023年明星賽。

大聯盟2025年明星賽將於美東時間15日晚間8時（台灣時間16日上午8時）開打。

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