MiLB／張弘稜先發演出15上15下 與隊友接力完全比賽寫紀錄

旅美匹茲堡海盜隊高階1A投張弘稜今天跟隊友一起寫歷史，先發5局5K無失分好投，與另外3名投手接力完成9局完全比賽，海盜隊以4比0搶勝，張弘稜拿下個人本季第5勝。

美國職棒小聯盟高階1A海盜隊今天與坦帕灣光芒交手，海盜隊派出23歲台灣投手張弘稜先發，張弘稜投5局讓對手15上15下，其中3局上的3個出局數都是三振，總計用58球投出完美5局，有5次三振、無失分。

張弘稜完成先發任務後，隊友洛舒恩（JoshuaLoeschorn）接替投2局，投出6上6下，薛克（JakeShirk）、貝勒斯（Jarod Bayless）依序登板，各投1局也都沒讓對手踏上壘包，4任投手合力讓對手27上27下、合力完成完全比賽。

海盜隊終場以4比0拿勝，張弘稜拿下個人本季第5勝、賽後防禦率5.30；海盜隊高階1A官網報導表示，球隊在美國時間4日與巴爾的摩金鶯隊比賽也完成接力完全比賽，9天之內出現兩場9局接力完全比賽也創造歷史。

🚨 ANOTHER GREENSBORO PERFECT GAME 🚨



9 days ago, the @GSOHoppers threw a perfecto!



Now @Pirates prospects Hung-Leng Chang, Joshua Loeschorn, Jake Shirk + Jarod Bayless combine to DO IT AGAIN ‼️ pic.twitter.com/Epd5z67se3 — Minor League Baseball (@MiLB) 2025年7月13日

底特律老虎隊3A台灣野手李灝宇不僅打擊有表現，也展現壘間破壞力，今天與堪薩斯市皇家3A比賽，李灝宇先發打1棒、守三壘，單場3打數敲出2支安打，選到2次四壞保送，跑出4次盜壘成功，賽後打擊率2成46，球隊終場以6比1搶勝。

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