MLB／洋基151轟領先道奇居首 藍鳥落後50轟仍是分區龍頭

大聯盟今天打完前半季賽事，各隊接下來休兵4天，19日重新點燃戰火，洋基隊目前151支全壘打排名第1，道奇隊145轟居次，產量最少的海盜隊只有66轟。

大聯盟明星賽後天將在亞特蘭大登場，各隊目前出賽95到98場，19日展開後半季賽事，季後賽之爭也會愈來愈激烈；衛冕世界大賽冠軍的道奇雖以2連勝結束前半季，但最近9場比賽只有這兩勝，挑戰2連霸還有很多問題需要解決。

目前已有19支球隊達到百轟，小熊、響尾蛇隊分別以142、141轟排名第3、第4，藍鳥隊101轟名列19，也是6個分區龍頭產量最少，儘管全壘打落後洋基50支，還是衝上美聯東區之首，領先兩場勝差。

至於全壘打數倒數3名是海盜、皇家隊73轟、白襪隊76轟，產量最少的海盜足足落後洋基85轟。

水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）、洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、道奇隊大谷翔平分別是38、35、32轟，在大聯盟排名領先，這3門重砲加起來就有105轟。

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