快訊

32歲女星陳屍公寓9月無人知 生前最後訊息「幫我祈禱」成永別

桃園最「富」區曝光！ 在地人感慨：20年前什麼都沒有

開罰！時速76「龜速車」行駛內線 國道警察難忍：是想氣死誰

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基151轟領先道奇居首 藍鳥落後50轟仍是分區龍頭

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基累積151轟領先群雄。 美聯社
洋基累積151轟領先群雄。 美聯社

大聯盟今天打完前半季賽事，各隊接下來休兵4天，19日重新點燃戰火，洋基隊目前151支全壘打排名第1，道奇隊145轟居次，產量最少的海盜隊只有66轟。

大聯盟明星賽後天將在亞特蘭大登場，各隊目前出賽95到98場，19日展開後半季賽事，季後賽之爭也會愈來愈激烈；衛冕世界大賽冠軍的道奇雖以2連勝結束前半季，但最近9場比賽只有這兩勝，挑戰2連霸還有很多問題需要解決。

目前已有19支球隊達到百轟，小熊、響尾蛇隊分別以142、141轟排名第3、第4，藍鳥隊101轟名列19，也是6個分區龍頭產量最少，儘管全壘打落後洋基50支，還是衝上美聯東區之首，領先兩場勝差。

至於全壘打數倒數3名是海盜、皇家隊73轟、白襪隊76轟，產量最少的海盜足足落後洋基85轟。

水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）、洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、道奇隊大谷翔平分別是38、35、32轟，在大聯盟排名領先，這3門重砲加起來就有105轟。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

道奇 海盜 洋基

延伸閱讀

MLB／洋基不敵今永昇太結束前半季 紐約郵報形容失望收場

MLB／道奇5星飛赴明星賽 山本由伸太小隻被大谷翔平強迫長高

MLB／佐佐木朗希終於開始牛棚 道奇教頭估8月底有望回歸

MLB／賈吉生涯350轟出爐史上最快 洋基王牌又起水泡吞敗

相關新聞

MLB／揮別0.2局核爆！山本由伸7局無失分「問天」靠吃睡回神

道奇隊今天打到延長11局才以5：2擊敗巨人隊，山本由伸7局無失分好投結局「問天」，但好消息是揮別前一場0.2局核爆，談到...

MLB／羅利、賈吉分享打擊榜首 大谷國聯全壘打王飽受威脅

大聯盟今天進行明星賽前最後15場比賽，全壘打前3名水手隊羅利（Cal Raleigh）、洋基隊賈吉（Aaron Judg...

MLB／洋基不敵今永昇太結束前半季 紐約郵報形容失望收場

明星賽前最後一場先發任務，小熊隊左投今永昇太在洋基球場主宰戰場，先發7局只被揮出兩支安打、失1分，奪下本季第6勝，小熊終...

MLB／「假日飛刀手」陳義信為教士台灣日開球 許願想看達比修投球

教士隊「台灣日」在美國時間8月10日登場，將由昔日球星、被譽為「假日飛刀手」的陳義信擔任開球嘉賓。陳義信收到邀約，表達很...

MiLB／張弘稜先發演出15上15下 與隊友接力完全比賽寫紀錄

旅美匹茲堡海盜隊高階1A投張弘稜今天跟隊友一起寫歷史，先發5局5K無失分好投，與另外3名投手接力完成9局完全比賽，海盜隊...

MiLB／鄧愷威飆速154公里 先發5局送7K勇奪第3勝

旅美舊金山巨人隊3A投手鄧愷威今天先發投5局飆7K、無失分，最快球速154公里，拿下本季第3勝；亞利桑那響尾蛇隊3A投手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。