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MiLB／林昱珉先發4.2局掉3分責失 落後退場無關勝負

中央社／ 台北14日電
林昱珉效力響尾蛇3A球隊。圖截自官網
林昱珉效力響尾蛇3A球隊。圖截自官網

亞利桑那響尾隊3A投手林昱珉今天登板，先發主投4.2局丟掉3分責失分，最終無關勝敗。

響尾蛇隊3A今天與西雅圖水手隊3A交手，雷諾王牌（Reno Aces）派出台灣投手林昱珉先發，林昱珉首局有狀況，先保送首名打者，接著出現失誤，再讓打者敲出滾地球失分，2人出局後被敲出二壘打，再因為隊友守備失誤多掉1分。

林昱珉2局上雖有投出保送、但沒有再失分，3局上2人出局後投出保送、被敲出安打，及時回穩，讓打者敲出左外野方向飛球出局，4局上則是被敲安打、投出保送，但接著製造雙殺、讓打者敲出飛球出局，凍結對手攻勢。

林昱珉5局上續投再遇到狀況，2人出局後接連被敲3支安打失掉2分，球隊2比4落後時退場。

林昱珉今天總計用97球投4.2局，被敲出6支安打，投出3次三振、4次四壞保送，失掉4分，其中3分責失，球隊終場以9比13吞敗，林昱珉無關勝敗，賽後防禦率6.05。

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西雅圖 亞利桑那

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