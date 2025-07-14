MiLB／鄧愷威飆速154公里 先發5局送7K勇奪第3勝
旅美舊金山巨人隊3A投手鄧愷威今天先發投5局飆7K、無失分，最快球速154公里，拿下本季第3勝。
巨人隊3A投手鄧愷威今天對洛杉磯天使隊3A先發，鄧愷威開賽連抓7個出局數，3局下1人出局後投出保送，2人出局後再投出保送，關鍵時刻投出三振，凍結對手攻勢。
鄧愷威4局下2人出局後接連被敲出2支安打，但及時回穩，讓打者敲出滾地球出局、沒有失分，5局下保送首名打者，接著連抓3個出局數、沒讓對手延續攻勢。
鄧愷威今天總計用84球投5局，僅被敲出2支安打，投出7次三振、3次四壞保送，無失分，球隊終場以7比0拿勝，鄧愷威拿下個人本季第3勝，賽後防禦率3.78。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言