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MiLB／鄧愷威飆速154公里 先發5局送7K勇奪第3勝

中央社／ 台北14日電
鄧愷威今天先發好投，拿下本季第3勝。 美聯社
鄧愷威今天先發好投，拿下本季第3勝。 美聯社

旅美舊金山巨人隊3A投手鄧愷威今天先發投5局飆7K、無失分，最快球速154公里，拿下本季第3勝。

巨人隊3A投手鄧愷威今天對洛杉磯天使隊3A先發，鄧愷威開賽連抓7個出局數，3局下1人出局後投出保送，2人出局後再投出保送，關鍵時刻投出三振，凍結對手攻勢。

鄧愷威4局下2人出局後接連被敲出2支安打，但及時回穩，讓打者敲出滾地球出局、沒有失分，5局下保送首名打者，接著連抓3個出局數、沒讓對手延續攻勢。

鄧愷威今天總計用84球投5局，僅被敲出2支安打，投出7次三振、3次四壞保送，無失分，球隊終場以7比0拿勝，鄧愷威拿下個人本季第3勝，賽後防禦率3.78。

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鄧愷威 林昱珉

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