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MLB／紅襪10連勝緊咬藍鳥、洋基 教頭要全隊休假玩得開心

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
拉菲拉關鍵兩分砲助紅襪衝出隊史近7年首次10連勝紀錄。 美聯社
拉菲拉關鍵兩分砲助紅襪衝出隊史近7年首次10連勝紀錄。 美聯社

拉菲拉（Ceddanne Rafaela）關鍵兩分砲、貝約（Brayan Bello）優質先發，紅襪隊今天又以4：1擊敗光芒隊，不但完成主場4連戰橫掃，更在明星賽前拚出隊史近7年首次10連勝紀錄。

紅襪帶著強勢表現休兵4天，總教練柯拉（Alex Cora）說：「這對所有人都有好處，照顧好家人、玩得開心，然後為後半季開打做好準備。」

紅襪從4日起對國民、洛磯、光芒系列賽10戰全勝，而且最近15場比賽搶下13勝，戰績升至53勝45敗，在美聯中區雖居第3，但只落後榜首藍鳥隊3場勝差；本區除了排名墊底的金鶯隊，前4隊都達50勝以上，最多只有5.5場勝差。

拉菲拉今天6局下從光芒先發投手佩皮奧特（Ryan Pepiot）的手中轟出兩分砲，拉大成3分領先，貝約先發6.1局失1分，奪下本季第6勝。

大聯盟球隊10連勝以上結束前半季賽事只有4隊，分別是1935年老虎隊、1975年紅人隊、2022年水手隊。

貝約優質先發，奪下本季第6勝。 路透社
貝約優質先發，奪下本季第6勝。 路透社

洋基隊目前在美聯外卡排名第1，紅襪落後1場勝差居次，水手隊排名第3，國聯前3名是釀酒人、大都會、教士隊。

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紅襪 水手 光芒

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