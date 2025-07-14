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MLB／洋基不敵今永昇太結束前半季 紐約郵報形容失望收場
明星賽前最後一場先發任務，小熊隊左投今永昇太在洋基球場主宰戰場，先發7局只被揮出兩支安打、失1分，奪下本季第6勝，小熊終場4：1獲勝，3連戰帶著兩勝離開紐約。
今永用91球完成7局任務，投出6次三振，包括K掉賈吉（Aaron Judge）兩次，唯一失分是2局下被史丹頓（Giancarlo Stanton）轟出陽春砲，形成1：1平手；6局上史旺森（Dansby Swanson）轟出兩分砲，本季第16支全壘打為小熊打下江山。
今永本季6勝3敗、防禦率2.65，生涯兩年已有21勝，小熊對洋基2連勝、結束本季3場對戰，明星賽前以國聯中區領先的57勝39敗收工；洋基53勝43敗在美聯東區排名第2，落後藍鳥隊兩場勝差。
鈴木誠也今天5打數2安打，未攻進打點，明星賽前77分在大聯盟排名第5，和大都會隊阿隆索（Pete Alonso）並列，國聯則是第2，只落後響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）1分。
紐約郵報指出，今年前半季賽事，洋基在前兩個月大部分時間看起來像大聯盟最佳球隊，最終卻對小熊連吞兩敗失望收場，遭柏伊德（Matthew Boyd）、今永修理。
洋基掉到分區排名第2，紐約郵報指出，前半季表現或多或少和大部分時間的表現一樣，就是「不穩定」，或是總教練布恩（Aaron Boone）所說的「不完整」。
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