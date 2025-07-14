MLB／明星賽炒熱話題優先？ 米蕭洛斯基僅5場先發即入選惹議

大聯盟本週宣布補選釀酒人怪物新人投手米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）進入國聯明星隊，頂替無法出賽的芝加哥小熊投手柏伊德（Matthew Boyd），此舉立刻引發球界質疑聲浪。

年僅22歲的米蕭洛斯基至今僅在大聯盟先發5場，這使他成為史上以最少先發場次入選明星賽的球員。儘管明星賽為表演性質，主要供球迷觀賞與球員交流，但該賽事在球員生涯與榮譽紀錄上仍具重要意義，其遴選標準是否以實績為依歸，也再次引發討論。

Brewers rookie pitcher Jacob Misiorowski has been named to the National League All-Star team ⭐



His five career games are the fewest ever by a player selected for the All-Star Game 😳 pic.twitter.com/iHrCErITGL — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年7月12日

過去類似情況曾發生在2024年，當時海盜隊「火球男」史肯斯（Paul Skenes）在僅11場先發後入選明星賽，但他累積超過66局投球，展現絕佳壓制力，表現傑出。而米蕭洛斯基目前僅投25又2/3局，無論是樣本數或成績穩定性皆顯不足，選入國聯明星隊不免被視為「話題優先」。

根據報導指出，本次應由費城費城人隊左投桑契斯（Cristopher Sanchez）遞補入選。桑契斯在上半季表現優異，目前於防禦率、三振與FIP等指標皆位居聯盟前段班。雖然他因登板時程無法參賽，但也凸顯了聯盟未考慮其他更具資格的球員。

Cristopher Sanchez this year:



19 GS

115 IP

2.50 ERA (2.92 xERA)

.226 xBA

122 K : 32 BB



He should be an all star.

pic.twitter.com/U4TQqBvyKZ — Andrew DeCeglie (@Andrew_FBB) 2025年7月14日

部分聲音質疑聯盟此舉過於偏重娛樂效果，忽略實質表現與遴選公信力，也對於明星賽是否能持續作為衡量球員歷史地位的參考指標打上問號。尤其當許多球員的合約獎金條款與明星賽入選掛鉤時，錯失機會的球員將可能受到實質損失。

被視為超級潛力新星的米蕭洛斯基，表現堪稱怪物級，但本次事件已使他被推上輿論風口。外界普遍認為，大聯盟應對未來補選機制進行檢討，確保明星賽資格建立在公平與表現基礎之上。

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