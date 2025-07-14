MLB／「假日飛刀手」陳義信為教士台灣日開球 許願想看達比修投球

教士隊「台灣日」在美國時間8月10日登場，將由昔日球星、被譽為「假日飛刀手」的陳義信擔任開球嘉賓。陳義信收到邀約，表達很榮幸也很開心，難得可以前往大聯盟球場，他說：「希望好好當個觀眾享受看比賽的感覺，如果有機會，特別想要看看傷後復出的達比修有投球。」

教士台灣日發起人為美國Rocks Baseball的台灣棒球教練戴于程，他表示：「棒壘球在台灣和美國都是非常受歡迎的運動，像是自己的兒子就在打棒球、女兒打壘球。在去年12強台灣以4：0擊敗日本隊，獲得了世界冠軍之後，越來越多的國家開始知道台灣，並意識到台灣的棒球非常強盛。加上這次是聖地牙哥教士隊成軍56年以來，第一次舉辦台灣日，特別邀請台灣棒球史上最偉大的投手之一陳義信前來開球，希望能喚起老一輩球迷對台灣棒球的記憶」。

戴于程表示，從2023年開始向教士申請舉辦台灣日，在來往了上百封的電子郵件之後，終於在今年獲得正面的回覆。今年更是特別選在星期日舉行，主要的目的就是希望可以吸引台美人的第二、三代，甚至第四代同時進場，台灣的文化需要傳承，來了美國，也不要忘了台灣。

此次活動獲得許多聖地牙哥當地台灣社團的協助，包括聖地牙哥台灣同鄉會、聖地牙哥台灣商會、中華學苑、北郡中文學校及House of Taiwan 等，使票數迅速超過了1000張。除了開球之外，聖地牙哥當地的San Diego Taiwanese Family Chorale、Formosa Generations Family Chamber Music，以及專程從台灣飛來的富邦悍將啦啦隊Fubon Angels禾羽等，將於開賽前90分鐘於外野大舞台Sycuan Stage上場表演。

陳義信收到前兄弟象隊的學弟戴于程邀請後，便開始著手研究自己的行程是否可行。他說：「很久沒有去美國，也離開職棒這麼久，很榮幸也很高興，這次可以有機會到美國職棒大聯盟開球，希望能和南加州的僑胞們一起觀看世界頂級的棒球賽及拍照。」在開球後，陳義信將移動到觀眾區（Section229-235）與大家一起觀看比賽，並將於第四局到第六局期間移動到Sycuan Stage舞台附近與鄉親們拍照。此外，在換局期間還將不定期舉辦小禮物的拋送活動，有機會獲得包括陳義信簽名球在內的精美小禮品。

陳義信表示，「雖然自己當球員這麼久，也在球場這麼久，但還沒有真正以觀眾的身份和視角去欣賞比賽，這次有機會到棒球水準最頂級的大聯盟，希望好好當個觀眾享受看比賽的感覺，如果有機會，特別想要看看傷後復出的達比修有投球。」

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