MLB／米納亞傷癒回歸飆7K 大都會教頭讚「兩球路太威」
在傷癒復出後的首場登板，紐約大都會左投米納亞（Sean Manaea）繳出亮眼內容，卻以一場帶有遺憾的再見失分作收。大都會週日在客場以2比3敗給堪薩斯皇家，米納亞第9局失守，錯失勝利機會。
米納亞本季首度亮相即後援登板，在投球數限制下完成3.1局投球，總計用65球投出44顆好球，送出7次三振、僅被敲5安打。9下面對皇家強打培瑞茲（Salvador Perez）還賞出三振，但接連被托爾伯特（Tyler Tolbert）與洛夫廷（Nick Loftin）敲安、並因盜壘失分，最終吞下復出首戰的失利。
「輸球當然很糟，但對我來說，能健康站上投手丘是個很好的感覺，」米納亞賽後表示，「這感覺很奇妙，也很難用言語形容。」
大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後強調，米納亞本場表現「非常具有壓制力」，也透露球隊原本就設定米納亞最多面對第四輪打者，65球是他的上限。
「他那段連續5次三振真的非常精彩，」門多薩說，「高角度的速球和橫掃曲球運用得很有效率，這就是我們熟悉的米納亞。」
米納亞是在3月底因斜腹肌拉傷進入60天傷兵名單，直到本週日才重返大聯盟戰線。此役他接替先發投手霍姆斯（Clay Holmes）在第六局登板，並展現過去熟悉的壓制力，成功止住皇家攻勢。
隨著大都會下半季賽程即將展開，米納亞也有望成為牛棚運作的重要一環。他自信地表示：「我今天感覺很棒，如果能持續這樣投，我對自己的下半季很有信心。」
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