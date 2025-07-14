MLB／羅利、賈吉分享打擊榜首 大谷國聯全壘打王飽受威脅
大聯盟今天進行明星賽前最後15場比賽，全壘打前3名水手隊羅利（Cal Raleigh）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）、道奇隊大谷翔平都未開轟，分別停在38、35、32轟，3門重砲後天將在亞特蘭大集合，在勇士隊主場展開明星賽。
羅利對老虎隊之戰2次打數掛零，被保送3次，明星賽前38轟仍是美聯新高，未能追平2001年巨人隊邦茲（Barry Bonds）創下的大聯盟39轟紀錄。
羅利今天完成本季第10次盜壘成功，加入貝比魯斯（Babe Ruth）、傑克森（Reggie Jackson）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的行列，成為史上第4位球隊打到第96戰，擁有38轟10盜的球員。
水手今天又以8：4獲勝，完成客場3連戰橫掃，也讓老虎吞下4連敗，不過59勝38敗仍是大聯盟最佳表現，也是唯一勝率超過6成（6成08）的球隊。
羅利目前38轟、82分打點是大聯盟雙冠王，賈吉35轟、81分打點排名第2，今天對小熊隊3次打數掛零、吞下兩次三振，不過打擊率3成55、安打125支都排名第1。
大谷翔平對巨人隊4次打數掛零、吞下兩次三振，32轟仍居國聯全壘打，得91分更是大聯盟最多；響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）31轟在國聯排名第2，接著是費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）30轟，兩人繼續威脅大谷領先地位。
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