MLB／道奇5星飛赴明星賽 山本由伸太小隻被大谷翔平強迫長高
道奇隊今天打到延長11局以5：2擊敗巨人隊，以58勝39敗結束明星周前賽程，5位球星隨即踏上前往亞特蘭大的包機，道奇球團分享照片，大谷翔平、山本由伸的互動又成看點，在5人中明顯比較小隻的山本，被大谷大手一拉強制長高。
道奇共5人入選明星賽，除了兩位日籍球星外，還有弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith），以及靠傳奇席次進入名單的老將克蕭（Clayton Kershaw）。
5人賽後一起搭上包機準備飛往明星周現場，道奇官方X先分享正常版本的合照，下一張則是不同畫風，就見在5人中身高明顯矮一截的山本，被一旁的大谷拉著墊起腳尖，一旁的弗里曼則小鳥依人嬌羞躲在克蕭身後，克蕭則是露出姨母笑，看著大谷、山本搞笑。
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