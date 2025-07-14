MLB／揮別0.2局核爆！山本由伸7局無失分「問天」靠吃睡回神

道奇隊今天打到延長11局才以5：2擊敗巨人隊，山本由伸7局無失分好投結局「問天」，但好消息是揮別前一場0.2局核爆，談到如何從前役震盪中重新調整回到狀態，山本笑說：「睡覺很重要，吃飯很重要，找時間好好放鬆也很重要。」

山本此役完全壓制巨人打線，7局投完共用91球，僅被敲3安打，巨人連摸到二壘都有難度，他僅在第5局、第7局都是於兩出局後面對得點圈有人，包括李政厚第7局從他手中敲出二壘打，最終都讓巨人分數掛蛋。

Another Tanner Scott blown save pic.twitter.com/JPEFl1EYUr — Barstool Baseball (@StoolBaseball) 2025年7月13日

山本前一場面對釀酒人僅撐0.2局失5分（責失3分）退場，寫下大聯盟生涯最短局數先發，今天火速翻轉為一場超級好投。被問到如何調整，他表示，「其實就和平常一樣，前一場投球數不是很多，沒有什麼太多需要修正的，自己的身體狀況感覺也不差，所以就是和平常一樣調整就好。」

隊友未給火力支援，他的本季第9勝只能再等等，回顧上半季表現，山本認為，自己在表現好壞的比賽落差太大，需要檢視這點、分析原因，希望能在下半季有比較穩定的表現。

山本去年一度因傷缺陣，全季共為道奇先發18場，此役是他的本季第19場先發，出賽場次正式超越去年，媒體關心他的身體負荷，他對此回應：「我現在狀況很好，我也有過很多投得比這更多的球季，所以這不是問題。」

接下來將前往亞特蘭大參與明星周盛會，山本因為輪值關係確定不會登板，他也坦言：「如果可以出賽，當然會更開心，但我還是很期待明星賽，也很想看看全壘打大賽，我也會利用這次機會在休息室與其他隊的球星們交流。」

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