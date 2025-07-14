MLB／選秀狀元爆冷？國民意外挑選17歲游擊手威利茲

大聯盟年度選秀會今天登場，擁有狀元簽的國民隊做出大膽決定，簽下17歲游擊手威利茲（Eli Willits），成為史上第3年輕狀元，他說：「我很興奮，感謝國民給我這個機會，謝謝上帝賜予的一切，我已經準備好上場，開始努力訓練了。」

國民在國聯東區排名墊底，7日開除總經理瑞佐（Mike Rizzo）、總教練馬丁尼茲（Dave Martinez），外界推測選秀狀元可能是另一位高中內野手哈勒戴（Ethan Holliday），或是路易斯安那州立大學左投安德森（Kade Anderson），國民的決定讓不少人意外。

威利茲來自奧克拉荷馬州Fort Cobb-Broxton高中，擁有左右開弓能力，以17歲216天的年紀成為史上第3年輕狀元，前兩名是1968年大都會隊佛利（Tim Foli）17歲180天、1987年水手隊小葛瑞菲（Ken Griffey Jr. ）17歲193天。

大聯盟年度選秀會今天登場。 路透社

國民代理總經理德巴托洛（Mike DeBartolo）說：「球探和分析師的看法完全一致，威利茲是這次選秀最佳打者和最佳野手，這讓我們選得非常輕鬆。」

擁有首輪第2順位的天使隊，挑選加州大學聖塔芭芭拉加分校右投布倫納（Tyler Bremner）成為榜眼，第3順位水手隊挑中安德森，接著洛磯隊選定哈勒戴。

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