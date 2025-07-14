MLB／佐佐木朗希終於開始牛棚 道奇教頭估8月底有望回歸

佐佐木朗希的回歸終於有時間表，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前透露，他已經開始投牛棚且無疼痛，有機會在8月底回到先發輪值內。

佐佐木前一場出賽已是5月10日，面對響尾蛇隊4局失5分後向球隊回報肩膀不適，隨後進入傷兵名單，儘管早已傳出檢查顯示沒有任何問題，但復健進度一直卡關，也曾讓羅伯茲表態不知道是否為心理問題影響。

今天賽程結束後，大聯盟就要展開明星周，進入球季的下一階段，羅伯茲今天再次被問到朗希的狀況有無進展，他對此回應，朗希在兩天前投過一次牛棚，預計明天再投一次，目前沒有任何疼痛，如果一切順利，有機會再8月底回到先發輪值。

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