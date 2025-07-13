MiLB／沈家羲1A先發5局掉2責失分 李灝宇敲二壘打

美職西雅圖水手隊小聯盟1A台灣投手沈家羲今天先發登板，主投5局失掉2分責失分，本來有勝投資格但後來飛掉，無關勝敗；老虎隊3A野手李灝宇則是5打數敲出1支二壘安打。

21歲的沈家羲今年展開旅美生涯，一開始從新人聯盟起步，不過6月底順利被升上1A層級，今天第3度先發登板，對上運動家隊1A。沈家羲在第1局演出3上3下，第2、3局各被敲1支一壘安打，不過都沒有掉分。

沈家羲在4局上被敲2支安打、失掉1分，5局上受到2次隊友失誤影響，加上被敲3支安打，失3分。水手隊1A在5局下取得5比4領先，沈家羲一度有勝投機會，不過後續登板的投手砸鍋、一度落後，最終水手隊1A仍以8比7險勝。

總計沈家羲用76球主投5局，被敲出7支安打，沒有出現四壞球保送，送出2次三振，失掉4分但僅含2分責失，最終無關勝敗。本季目前沈家羲在1A層級出賽3場，防禦率5.40。

另外，老虎隊3A的李灝宇先發擔任開路先鋒、守三壘，5打數敲出1支二壘安打，跑回2分，目前打擊率2成41。

另一場海盜隊3A的鄭宗哲則是先發打第9棒、守游擊，1打數沒有安打，不過選到2次保送，目前打擊率2成22。

商品推薦