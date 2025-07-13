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MLB／好想對決大谷…邦茲有信心開轟 羅伯茲評「谷邦」差異
巨人隊傳奇球星邦茲（Barry Bonds）今天擔任開球嘉賓，談到道奇隊今天登板的日本球星大谷翔平，邦茲坦言內心有著對決的渴望，「我會立刻轟一發。」但也隨即補充，「肯定也會被他三振很多次。」
大谷翔平今天面對巨人隊先發3局僅被敲1支安打、沒有失分，投出4次三振，幫助道奇隊以2：1戰勝巨人隊。
邦茲在受邀出現轉播席時，球評庫柏（Duane Kuiper）問他：「你在現役時代應該會很想跟大谷翔平對決吧？」對此，邦茲毫不猶豫地回答：「百分之百想啊。」
大聯盟生涯762轟的邦茲笑說：「為了讓他知道我的實力，我一定會立刻轟一發給他看看，不過我也肯定會被他三振很多次，這一點毫無疑問。」
道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）曾是邦茲隊友，今天賽前也特別去找邦茲聊天，被問到邦茲與大谷翔平的比較，羅伯茲說：「他們在各自領域都是頂尖的打者。」
羅伯茲進一步分析：「邦茲的揮棒比較簡短，但長打能力是不相上下。老實說，邦茲是我這輩子看過最強的打者，每年都有著3成左右打擊率，上壘能力也很驚人，一周揮棒三次就敲出三支全壘打，這種事情以後是看不到的。」
羅伯茲十分稱讚邦茲，「在現代棒球界，你會說賈吉（Aaron Judge）和大谷翔平是代表性強打者，但對我來說，邦茲自成一個等級。」
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