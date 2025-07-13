MLB／巴克斯頓締造完全打擊！雙城主帥沒注意差點換人斷紀錄

明尼蘇達雙城明星中外野手巴克斯頓（Byron Buxton）今天7局下轟出陽春砲，在他的搖頭娃娃日達成完全打擊，幫球隊12比4大勝來訪的匹茲堡海盜。

美聯社報導，巴克斯頓1局下內野安打，2局下與3局下分別敲出三壘打與二壘打，前3打席就完成聽牌，5局下第一次挑戰只打出左外野安打，不過他把握住7局下最後一次機會用一支427英尺遠的大號陽春砲達成紀錄，本季第21轟。

巴克斯頓相中海盜後援投手希尼（Andrew Heaney）一記時速128公里的曲球，將球轟出中外野大牆。這是他生涯首次達成完全打擊，也是雙城隊新主場「標靶球場」（Target Field）2010年啟用以來第一位達成完全打擊者，達成紀錄瞬間全場為之瘋狂，而今天剛好也是他的搖頭娃娃日，更是喜上加喜。

雙城今天火力全開，2局下就打下6分大局，包含克萊門斯（Kody Clemens）一記三分砲，雙城本場開轟者還有華爾納（Matt Wallner）與卡斯楚（Willi Castro）各一發陽春彈，卡斯楚7局下的陽春砲更是接著巴克斯頓後轟出。

雙城菜鳥後援投手亞當斯（Travis Adams）後援4局被敲2安失2分，但有1分非自責，生涯第二場大聯盟登板喜摘生涯首勝。

巴克斯頓成為雙城隊史第12位達成完全打擊的球員。雙城前次有人達成完全打擊，已是2019年4月5日的波蘭柯（Jorge Polanco），而前次有球員在主場締造此成就，是2009年5月22日的卡戴爾（Michael Cuddyer），當時雙城主場還是在都會巨蛋（Metrodome）。

雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）賽後坦言，在巴克斯頓敲出全壘打前，曾想把他換下，原因是球隊當時已大幅領先，且巴克斯頓3天前才被觸身球打到手，所幸首席教練丁格勒（Jayce Tingler）與打擊教練博格舒特（Matt Borgschulte）及時提醒。

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