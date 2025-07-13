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MLB／賈吉比麥奎爾快192場達350轟 洋基教頭：像在不同聯盟打球

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「法官」賈吉大幅改寫最快350轟紀錄。 路透社
「法官」賈吉大幅改寫最快350轟紀錄。 路透社

洋基隊今天在紐約主場2：5不敵小熊隊，最近5連勝畫下句點，兩隊在3連戰前兩戰打平，「法官」賈吉（Aaron Judge）9局下轟出兩分砲，成為大聯盟史上最快締造350轟紀錄的球員，洋基總教練布恩（Aaron Boone）形容：「他真的就像在不同聯盟打球。」

洋基球場今天湧進爆滿46839名球迷，賈吉9局下砲轟凱勒（Brad Keller），本季第35轟、生涯10年第350轟，讓洋基逃過被完封的命運，輕鬆改寫大聯盟紀錄。

原來最快350轟是紅雀隊退役名將麥奎爾（Mark McGwire）1280場比賽，賈吉在第1088場就達陣，足足領先192場，打造「法官障礙」，布恩說：「我向賈吉表示祝賀，這是一個相當了不起的數字，破紀錄場次接近200場，這足以證明他的偉大。」

賈吉2016年展開大聯盟生涯，最近5個球季都達35轟以上，今年不但爭取生涯第4座美聯全壘打王，也要挑戰4冠王；水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）目前38轟、82分打點暫居大聯盟雙冠王，賈吉35轟、81分打點居次，打擊率3成58、安打125支都排名第1。

生涯第350轟未能改變洋基輸球命運，賈吉仍有遺憾，他說：「我有很多很棒的隊友，他們讓我處於最佳位置，能夠發揮最佳水準，我要向這些年來的所有隊友致敬。」

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賈吉 洋基 大聯盟

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