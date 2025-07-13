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MLB／4日投同天先發史上首見！達比修有4.2局失4分葬送勝投

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
4位日籍投手在大聯盟同日先發寫下新猷。 路透社
4位日籍投手在大聯盟同日先發寫下新猷。 路透社

今天共有4位日本投手先發寫下大聯盟歷史，教士隊的達比修有挑戰超越黑田博樹的美日通算204勝，但今天投到4.2局後被敲出逆轉安打而退場，好在梅里爾（Jackson Merrill）此役第2支追平轟讓他逃過敗投，教士以5：4擊敗費城人隊。

達比修有先發在第2局因為觸身球、暴投、內野安打加上失誤等混亂狀態連發，先丟掉兩分，不過打線很快回應，2局下梅里爾敲出追平的兩分砲，捕手馬多納度（Martin Maldonado）又在二壘有人時敲出逆轉安打，取得3：2領先。

然而達比修有回穩2局後，5局上又出現保送、安打堆積壘包，雖然連抓2個出局數，但關鍵時刻對哈波（Bryce Harper）投出保送形成滿壘，接著被索沙（Edmundo Sosa）敲出安打丟掉2分，也被換下場。

達比修有總計投4.2局、83球，被敲5支安打，另有2次三振、4次四壞保送，丟掉4分，無緣拿下美日生涯的第204勝。

達比修有挑戰超越黑田博樹美日通算204勝紀錄失利。 路透社
達比修有挑戰超越黑田博樹美日通算204勝紀錄失利。 路透社

不過教士在6局下靠著梅里爾第2發全壘打、陽春砲追平比數，7局下馬恰多（Manny Machado）再敲出高飛犧牲打超前，就此拿下勝利。

根據「OptaSTATS」指出，今天道奇隊大谷翔平、教士達比修有、國民隊小笠原慎之介以及天使隊菊池雄星先發，這是大聯盟歷史上第一次有4位日本出生的投手在同一天先發登板。

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達比修有 教士

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