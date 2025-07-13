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MLB／史肯斯連兩年明星賽先發寫狂紀錄 史庫柏成老虎久違代表

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

大聯盟明星賽將在台灣時間16日舉行，今天公布先發投手，國聯是海盜隊「火球男」史肯斯（Paul Skenes），美聯則由老虎隊塞揚投手史庫柏（Tarik Skubal）擔任，兩位強投同場較勁。

23歲的史肯斯寫下史上最年輕連續兩年獲選國聯明星賽先發投手紀錄，也是大聯盟史上第一位在生涯前兩個球季皆擔任明星賽先發的投手。

2024年5月12日才在大聯盟初登板的史肯斯，去年以出賽11場就入選明星賽寫下紀錄，今年被釀酒人23歲「怪物新人」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）的5場所超過。

史肯斯去年以133局、防禦率1.96的成績拿下國聯新人王，今年球季表現同樣優異，目前為止121局投出131次三振，防禦率2.01。

去年在美聯以防禦率2.39、228次三振、18勝拿下投手三冠王的史庫柏，今年成為自2013年薛則（Max Scherzer）以來，首位代表老虎隊擔任全明星先發投手的球員。

今年球季史庫柏還能再進化，前19場先發就以121局投出驚人的153次三振，防禦率2.23、10勝3敗，更繳出多次驚豔好投，包含5月26日對守護者隊13次三振的完投完封。

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明星賽 史肯斯 史庫柏

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