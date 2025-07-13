MLB／賈吉生涯350轟出爐史上最快 洋基王牌又起水泡吞敗

洋基隊王牌投手弗里德（Max Fried）今天登板先發，對小熊隊只投3局，因為左手起水泡提前離場，挑戰第12勝失利，「法官」賈吉（Aaron Judge）成為大聯盟史上最快締造350轟紀錄的球員，洋基終場仍以2：5落敗，終止5連勝。

弗里德2018、19、21、23年都因為起水泡的問題進入傷兵名單，今年從勇士隊改披洋基球衣，投到第20場先發又出現相同困擾，今天創下本季最短投球局數，失4分（3分自責）吞敗，終止生涯對戰小熊6連勝。

弗里德面對18名打者有一半被上壘，被揮出6支安打、出現3次保送，投73球只有39顆好球，戰績11勝3敗、防禦率2.43，仍是大聯盟最多勝投手。

Career home run No. 350 for Aaron Judge! 👨‍⚖️ pic.twitter.com/UNoIs97b07 — MLB (@MLB) 2025年7月12日

小熊隊左投柏伊德（Matthew Boyd）先發8局無失分，只被揮出4支安打，投出6次三振，最近投出5連勝，生涯首次達到單季二位數勝場，也是小熊本季首位10勝投手，並列國聯勝投王。

洋基打完前8局0：5落後，賈吉9局下面對凱勒（Brad Keller）轟出兩分砲，本季第35轟出爐，生涯第1088場比賽達到350轟，超越紅雀隊退役名將麥奎爾（Mark McGwire）的1280場，成為史上最快紀錄，足足超前192場。

小熊隊左投柏伊德生涯首次達到單季二位數勝場，並列國聯勝投王。 美聯社

賈吉今天3支安打都是長打，包括面對柏伊德揮出兩支二壘打，本季35轟暫居大聯盟第2，落後水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）3轟，打點81分只差1分，打擊率3成58、安打125支都排名第1。

商品推薦