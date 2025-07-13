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MLB／又飆160公里火球 大谷翔平：自然而然投出來最好

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平先發3局4K、無失分，最快球速更來到99.9英哩（約160.7公里）。 美聯社
大谷翔平先發3局4K、無失分，最快球速更來到99.9英哩（約160.7公里）。 美聯社

明星賽前的最後一次登板，道奇隊日本球星大谷翔平先發3局4K、無失分，最快球速更來到99.9英哩（約160.7公里），對於猛飆火球是否擔心手術風險，大谷翔平表示：「自然而然投出來是最好的。」

道奇今天以2：1險勝巨人，終結本季最長的7連敗，大谷翔平3局用36球，投球局數、用球數都是復出以來新高，被敲出1支安打，另有投出4次三振和1次保送，防禦率降至1.00。

大谷翔平表示，傷癒復出的第一場雖然有失分，但因為整體狀況不錯，讓自己能夠放鬆去投球，而到今天能夠以較少的球數投滿3局，「我覺得這是一個很好的進步。另外，在球隊近期一直無法取勝的情況下，沒有讓對手先得分，這一點我也覺得挺不錯的。」

不過作為打者，昨天開轟的大谷今天則是4打數無安打，吞下2次三振，打擊率降至2成75，大谷說：坦白說今天在打擊方面沒有發揮得很好，對此我有點懊悔。希望明天能在打席上調整好，用實際行動彌補今天的表現。」

傷癒復出後，大谷翔平球速依舊是火球男水準，他表示，自己從小就憧憬著能夠投出快速球的投手，也一直以此為目標努力，「現在我仍然喜歡這樣的風格，但隨著年齡增長，對於變化球、如何讓打者失衡這種樂趣，也越來越感興趣了。」

大谷翔平也說：「我現在的強項應該不是只能投出100英哩（160公里）的球，而是能投出100英哩的球，並搭配其他手段，這才是我現在的武器。」

至於是否擔心因此增加手術風險，大谷則表示：「我覺得球速是自然投出來的，這才是最理想的狀態。最重要的是以穩定的控球和節奏為優先，然後自然地投出高球速，這才是最健康、最好的表現方式。」

回顧上半季的表現，大谷翔平認為自己能夠保持健康出賽就已經很足夠，下半季也希望能夠繼續保持，「明天還有一場比賽，我會把注意力集中在那場比賽上。」

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道奇 球速 大谷翔平

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