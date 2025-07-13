MLB／賈吉生涯350轟出爐 加入洋基隊史四巨砲行列

紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對戰芝加哥小熊第9局下半揮出兩分砲，寫下美國職棒大聯盟史上最快達成350轟紀錄，只可惜球隊最後以2比5吞敗。

法新社報導，賈吉在他第1088場比賽敲出生涯第350支全壘打，大幅翻新之前麥奎爾（Mark McGwire）出賽1280場累計350轟的紀錄。

賈吉是第4位披著洋基戰袍達成這項里程碑的球員，其他3人分別為前輩貝比魯斯（Babe Ruth）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以及現任隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）。

Career home run No. 350 for Aaron Judge! 👨‍⚖️ pic.twitter.com/UNoIs97b07 — MLB (@MLB) 2025年7月12日

今天這記全壘打是賈吉本季第35發，在本球季全壘打王名單中暫以3支落後西雅圖水手的羅利（Cal Raleigh）。

賈吉生涯在3個不同的球季敲出過50發以上的全壘打，去年貢獻58支協助球隊挺進世界大賽（World Series），但系列賽最後以1勝4敗不敵洛杉磯道奇。

他本季打擊率3成58、上壘率4成65、長打率7成39，在美國聯盟均位於領先地位。

這位現任美聯最有價值球員（MVP）在贏得球迷投票後，15日將在亞特蘭大舉行的明星賽中擔任美聯隊隊長。

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