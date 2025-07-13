快訊

溫網／挑戰大滿貫「十全十美」 謝淑薇爭冠對決前搭檔

00910、00713等9檔ETF發放194億！反被網酸：填息與否才重要

原來切西瓜方式都錯了？名廚教你2分鐘快速切法而且不沾手

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／賈吉生涯350轟出爐 加入洋基隊史四巨砲行列

中央社／ 綜合外電報導
「法官」賈吉寫下大聯盟史上最快達成350轟紀錄。 美聯社
「法官」賈吉寫下大聯盟史上最快達成350轟紀錄。 美聯社

紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對戰芝加哥小熊第9局下半揮出兩分砲，寫下美國職棒大聯盟史上最快達成350轟紀錄，只可惜球隊最後以2比5吞敗。

法新社報導，賈吉在他第1088場比賽敲出生涯第350支全壘打，大幅翻新之前麥奎爾（Mark McGwire）出賽1280場累計350轟的紀錄。

賈吉是第4位披著洋基戰袍達成這項里程碑的球員，其他3人分別為前輩貝比魯斯（Babe Ruth）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以及現任隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）。

今天這記全壘打是賈吉本季第35發，在本球季全壘打王名單中暫以3支落後西雅圖水手的羅利（Cal Raleigh）。

賈吉生涯在3個不同的球季敲出過50發以上的全壘打，去年貢獻58支協助球隊挺進世界大賽（World Series），但系列賽最後以1勝4敗不敵洛杉磯道奇。

他本季打擊率3成58、上壘率4成65、長打率7成39，在美國聯盟均位於領先地位。

這位現任美聯最有價值球員（MVP）在贏得球迷投票後，15日將在亞特蘭大舉行的明星賽中擔任美聯隊隊長。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

賈吉

延伸閱讀

MLB／洋基賈吉和水手羅利同場炸裂 布恩：兩邊都習以為常

MLB／賈吉第33轟苦主是猿隊前洋投 弗里德11勝獨居勝投王

MLB／賈吉攻守交換竟挨隊友「觸身球」 洋基教頭起初沒注意到

鈴木一朗較勁貝比魯斯？賈吉、威爾森正上演異色打擊王之戰

相關新聞

MLB／好想對決大谷…邦茲有信心開轟 羅伯茲評「谷邦」差異

巨人隊傳奇球星邦茲（Barry Bonds）今天擔任開球嘉賓，談到道奇隊今天登板的日本球星大谷翔平，邦茲坦言內心有著對決...

MLB／4日投同天先發史上首見！達比修有4.2局失4分葬送勝投

今天共有4位日本投手先發寫下大聯盟歷史，教士隊的達比修有挑戰超越黑田博樹的美日通算204勝，但今天投到4.2局後被敲出逆...

MLB／大谷翔平先發主投3局無失分 道奇2：1險勝終止7連敗

道奇隊終於止住七連敗的頹勢！台灣時間7月13日，洛杉磯道奇隊對戰舊金山巨人隊，日籍二刀流球星大谷翔平迎來本季第五度登板先發，主投3局繳出優質表現，送出4次三振、被擊出1支安打，未失任何分數，為道奇隊奠定勝利基礎，終場以2：1力克對手。

MLB／賈吉生涯350轟出爐史上最快 洋基王牌又起水泡吞敗

洋基隊王牌投手弗里德（Max Fried）今天登板先發，對小熊隊只投3局，因為左手起水泡提前離場，挑戰第12勝失利，「法...

MLB／史肯斯連兩年明星賽先發寫狂紀錄 史庫柏成老虎久違代表

大聯盟明星賽將在台灣時間16日舉行，今天公布先發投手，國聯是海盜隊「火球男」史肯斯（Paul Skenes），美聯則由老...

MLB／又飆160公里火球 大谷翔平：自然而然投出來最好

明星賽前的最後一次登板，道奇隊日本球星大谷翔平先發3局4K、無失分，最快球速更來到99.9英哩（約160.7公里），對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。