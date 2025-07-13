快訊

台美貿易談判增籌碼？ 路透：中油擬收購美頁岩氣資產

MLB／大谷翔平先發主投3局無失分 道奇2：1險勝終止7連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平先發主投3局無失分 道奇2：1險勝終止7連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
洛杉磯道奇隊迎戰舊金山巨人隊，大谷翔平登板先發，主投3局繳出優質表現。 路透社
洛杉磯道奇隊迎戰舊金山巨人隊，大谷翔平登板先發，主投3局繳出優質表現。 路透社

道奇隊終於止住七連敗的頹勢！台灣時間7月13日，洛杉磯道奇隊迎戰舊金山巨人隊，日籍二刀流球星大谷翔平迎來本季第五度登板先發，主投3局繳出優質表現，送出4次三振、被擊出1支安打，未失任何分數，為道奇隊奠定勝利基礎，終場以2：1力克對手。

儘管僅主投3局，大谷翔平展現壓制力十足的投球內容，三局用球數精簡，球威與控球皆穩定，讓巨人打線難以建立攻勢。這場比賽是他自5月底以來首度主投3局，顯示身體狀況與投球節奏漸入佳境。大谷累計防禦率降至1.0。

大谷翔平在打擊方面無建樹，4打席未擊出安打，還苦吞2次三振。

此役過後，道奇隊戰績為57勝39敗，穩居國聯西區龍頭，這場久違的勝利也有助球隊重新找回氣勢。大谷翔平雖然尚未完全重回先發輪值，但他投球局數逐步拉長，顯示「二刀流模式」復甦指日可待。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

舊金山 洛杉磯 大谷翔平

相關新聞

MLB／大谷翔平先發主投3局無失分 道奇2：1險勝終止7連敗

道奇隊終於止住七連敗的頹勢！台灣時間7月13日，洛杉磯道奇隊迎戰舊金山巨人隊，日籍二刀流球星大谷翔平迎來本季第五度登板先發，主投3局繳出優質表現，送出4次三振、被擊出1支安打，未失任何分數，為道奇隊奠定勝利基礎，終場以2：1力克對手。

MLB／道奇陷地獄7連敗 李政厚、金慧成都敲3安猛打

道奇隊的連敗地獄還沒走到盡頭，今天儘管有大谷翔平的本季第32轟、兩分砲助陣，道奇也從2：8落後一路追趕，最終仍以7：8不...

MLB／台南Josh完成大聯盟開球夢！教士險勝費城人

棒球網紅「台南Josh」以5700美元（約新台幣17萬元）標下大聯盟教士隊開球資格，今天正式登上投手丘開球。 中職統一獅隊「台灣隊長」陳傑憲先前被邀請，去白襪隊主場開球引發熱議，最終沒有成行。台

MLB／釀酒人新秀只投5場就進明星賽破紀錄 費城人桑契斯又被冷落

小熊隊左投柏伊德（Matthew Boyd）辭退明星賽，由釀酒人怪物新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）遞補入選，費城人隊左投桑契斯（Cristopher Sanchez）再度被冷落，

MLB／對前東家差點上演「四響砲」洋基貝林傑：真的不是報復

洋基隊今天在主場迎戰小熊隊，貝林傑（Cody Bellinger）對前東家毫不手軟，單場三響砲，還有1發差點飛出牆的球被外野手塔克（Kyle Tucker）沒收，洋基終場以11：0痛宰小熊。 貝

MiLB／鄭宗哲3A出賽敲長打1打點 沙子宸高A先發無關勝敗

旅美匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲今天有長打表現，敲出本季第2支三壘打、貢獻1分打點；奧克蘭運動家隊高階1A投手沙子宸今天先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。