MLB／大谷翔平先發主投3局無失分 道奇2：1險勝終止7連敗

道奇隊終於止住七連敗的頹勢！台灣時間7月13日，洛杉磯道奇隊迎戰舊金山巨人隊，日籍二刀流球星大谷翔平迎來本季第五度登板先發，主投3局繳出優質表現，送出4次三振、被擊出1支安打，未失任何分數，為道奇隊奠定勝利基礎，終場以2：1力克對手。

儘管僅主投3局，大谷翔平展現壓制力十足的投球內容，三局用球數精簡，球威與控球皆穩定，讓巨人打線難以建立攻勢。這場比賽是他自5月底以來首度主投3局，顯示身體狀況與投球節奏漸入佳境。大谷累計防禦率降至1.0。

大谷翔平在打擊方面無建樹，4打席未擊出安打，還苦吞2次三振。

此役過後，道奇隊戰績為57勝39敗，穩居國聯西區龍頭，這場久違的勝利也有助球隊重新找回氣勢。大谷翔平雖然尚未完全重回先發輪值，但他投球局數逐步拉長，顯示「二刀流模式」復甦指日可待。

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