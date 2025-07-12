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MLB／釀酒人新秀只投5場就進明星賽破紀錄 費城人桑契斯又被冷落

聯合新聞網／ 綜合報導
米蕭洛斯基。 美聯社
米蕭洛斯基。 美聯社

小熊隊左投柏伊德（Matthew Boyd）辭退明星賽，由釀酒人怪物新人米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）遞補入選，費城人隊左投桑契斯（Cristopher Sanchez）再度被冷落，引發部分球迷不滿。

現年23歲的米蕭洛斯基今年6月才迎來大聯盟初登板，表現技驚四座，先發5場，主投25.2局飆33次三振，防禦率2.81。米蕭洛斯基出賽5場就入選明星賽，打破海盜隊史肯斯（Paul Skenes）去年創下的11場紀錄。

「我真的說不出話來。」米蕭洛斯基賽後受訪時表示，「這完全出乎意料，是榮耀，我走了很長一段路，現在想為隊友、為球隊而戰。」

費城人左投桑契斯。 美聯社
費城人左投桑契斯。 美聯社

不過米蕭洛斯基入選，又引起部分球迷不滿，因為費城人隊左投桑契斯再度被冷落。桑契斯本季先發18場，主投107.2局飆116K，防禦率2.59，每局被上壘率1.13，勝利貢獻值（WAR）4.1並列全大聯盟第11。

反觀昨天遞補的大都會左投彼德森（David Peterson）同樣先發18場，主投109局飆93K，防禦率3.06，每局被上壘率1.23，WAR值2.1，幾乎每項數據都輸給桑契斯。

值得一提的是，桑契斯預計在台灣時間14日登板，明星賽則是16日登場，這可能是他未遞補的原因之一。

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釀酒人 費城人

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