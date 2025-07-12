MLB／對前東家差點上演「四響砲」洋基貝林傑：真的不是報復
洋基隊今天在主場迎戰小熊隊，貝林傑（Cody Bellinger）對前東家毫不手軟，單場三響砲，還有1發差點飛出牆的球被外野手塔克（Kyle Tucker）沒收，洋基終場以11：0痛宰小熊。
貝林傑第3局、5局和8局都敲出右外野方向的2分砲。第7局也差點將球送出右外野大牆，但被小熊外野手塔克美技沒收，貝林傑也露出苦笑。
本場比賽貝林傑5打數3安打，貢獻6分打點，本季累積16轟54分打點，整體攻擊指數（OPS）0.838。洋基先發左投洛登（Carlos Rodon）主投8局飆8K，無失分，拿下個人本季第10勝。
貝林傑賽後直呼很開心見到前隊友，他也強調三響砲不是報復，「真的不是啦，我就是很開心能上場比賽，見到很多很久沒見的老朋友，這2年我們創造不少美好回憶。」
這場比賽是貝林傑生涯首度單場三響砲，也成為洋基隊史第29位完成的球員。賽後洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）也向媒體喊話，希望貝林傑能入選明星賽：「我希望他們能讓貝林傑進明星賽，以表揚他今年到目前為止的精彩表現。」
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