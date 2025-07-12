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MLB／台南Josh完成大聯盟開球夢！教士險勝費城人

聯合新聞網／ 綜合報導
台南Josh開球。截圖自影片畫面
台南Josh開球。截圖自影片畫面

棒球網紅「台南Josh」以5700美元（約新台幣17萬元）標下大聯盟教士隊開球資格，今天正式登上投手丘開球。

中職統一獅隊「台灣隊長」陳傑憲先前被邀請，去白襪隊主場開球引發熱議，最終沒有成行。台南Josh後來參加教士球團舉辦「榮譽開球」慈善拍賣活動，競標成功，事後台南Josh也收到大量網友捐款。

台南Josh今天正式登上投手丘，穿上印有「Tainan Josh」名字的教士球衣，開球成功，完成夢想。從畫面可見，他沒有踩著投手丘，現場觀眾尚未完全進場。

教士球場今天湧入4萬3856名觀眾，靠著第2局3分大局，加上6名投手合力守成，以4：2險勝費城人隊。目前教士戰績51勝43敗，仍落後龍頭道奇隊4.5場勝差。

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陳傑憲 教士 台南Josh

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