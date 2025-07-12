MLB／道奇陷地獄7連敗 李政厚、金慧成都敲3安猛打

道奇隊的連敗地獄還沒走到盡頭，今天儘管有大谷翔平的本季第32轟、兩分砲助陣，道奇也從2：8落後一路追趕，最終仍以7：8不敵巨人隊，吞下7連敗，為2017年9月11連敗後的最長連敗紀錄。

道奇今天起在客場與巨人展開3連戰，也是明星周前的最後系列賽，道奇推出梅伊（Dustin May）先發，巨人則由韋伯（Logan Webb）登板。

巨人是先馳得點的一方，亞當斯（Willy Adames）二局下敲出陽春砲，大谷翔平在三局上也用全壘打反擊，當時金慧成攻占三壘，大谷打向右外野一棒送進麥考維灣裡，擊球初速106哩、飛行距離410呎，這發兩分砲幫助道奇逆轉戰局。

大谷翔平去年5月就差一點轟進麥考維灣，當時曾嘆可惜，這一回真的辦到，這是他生涯第一支轟到麥考維灣的全壘打。此外，甲骨文球場針對打進麥考維灣的全壘打有專屬名稱「Splash Hit」，但這限定為主隊選手，史上共出現106支「Splash Hit」；客隊選手過去共有61支全壘打打進麥考維灣，今年還不曾出現過，大谷為本季客隊第一人。

大谷為道奇打下短暫的2：1領先並未維繫太久，第4局李政厚兩分打點三壘打再度逆轉戰局，史密斯（Dominic Smith）5局敲出陽春砲，開啟巨人的5分大局，梅伊最終4.2局狂失7分被打退場。

道奇一路追趕，6局上赫南德茲（Teoscar Hernández）兩分打點二壘打、康佛托（Michael Conforto）兩分砲，灌進4分大局，第7局史密斯（Will Smith）得點圈安打追近到1分差，但道奇最後兩局的攻勢雖曾進占得點圈但無功而返。

大谷翔平此役4打數敲出1安打，除了兩分砲外，還靠1次保送上壘。兩位韓籍好手同場，道奇金慧成、巨人李政厚都繳出3安猛打。

OHTANI SPLASH! pic.twitter.com/hTEV8cPlBc — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2025年7月12日

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