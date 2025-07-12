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MiLB／鄭宗哲3A出賽敲長打1打點 沙子宸高A先發無關勝敗

中央社／ 台北12日電
鄭宗哲。 美聯社
鄭宗哲。 美聯社

旅美匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲今天有長打表現，敲出本季第2支三壘打、貢獻1分打點；奧克蘭運動家隊高階1A投手沙子宸今天先發4局挨1轟，共失3分責失分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟3A賽事海盜隊今天與亞特蘭大勇士隊交手，海盜隊陣中台灣野手鄭宗哲先發打9棒、守游擊；鄭宗哲3局下敲出一壘方向滾地球出局，5局下敲出三壘方向飛球出局。

鄭宗哲7局下吞下三振，9局下球隊2比4落後、壘上有人時，敲出三壘打送回球隊第3分，再靠著隊友高飛犧牲打跑回追平分；但海盜隊延長賽牛棚投手沒能守成、打線也沒有再添分數，終場以4比8吞敗。

鄭宗哲今天單場4打數敲出1支安打，吞下1次三振，貢獻1分打點、有1得分，近期連3場出賽敲安，賽後打擊率2成23。

奧克蘭運動家隊高階1A投手沙子宸今天先發對洛杉磯道奇隊高階1A，沙子宸開賽稍微不穩，1局下接連投出四壞保送、觸身球保送，對手發動盜壘攻占二、三壘，因滾地球失掉1分，2人出局後再投出保送，但及時回穩、三振抓到該局第3個出局數。

沙子宸2局下被首名打者敲出安打、但沒讓對手延續攻勢，3局下先被敲出二壘打、再被敲出安打，1人出局後被抓投手犯規失掉1分，4局下1人出局後被敲出陽春砲，接著依序讓打者敲出滾地球、投出三振，沒有擴大失分危機。

沙子宸今天總計用64球投4局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出6次三振、3次四死球保送，失掉3分責失分，球隊終場以6比3拿勝，沙子宸無關勝敗，賽後防禦率6.75。

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