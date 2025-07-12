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MLB／水手重砲羅利單場雙響砲！明星賽前38轟只差邦茲1轟
水手隊重砲羅利（Cal Raleigh）太狂了！今天面對老虎隊又上演單場雙響砲，本季第37轟和第38轟出爐，羅利距離邦茲（Barry Bonds）2001年創下的「明星賽前最多全壘打紀錄39轟」只差1轟，當年邦茲整季打完累積73轟。
老虎隊今天推出王牌左投史庫柏（Tarik Skubal），不料他表現不理想，主投5局失4分。水手強投卡斯提歐（Luis Castillo）則是5局失3分，7局打完水手以4：3領先。
8局上羅利先敲陽春砲，9局上再轟滿貫砲，水手單局狂灌7分，終場以12：3大勝老虎。
這是羅利本季第8場單場雙響砲，追平1969年傑克森（Reggie Jackson）創下的明星賽前最多單場雙響砲紀錄。
「我其實剛剛才知道這是紀錄。」羅利賽後受訪時表示，「我不知道該怎麼形容，只能說非常感謝，也很感激。」
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