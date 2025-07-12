MLB／大谷翔平第32轟炸進麥考維灣 去年差一點點曾嘆可惜
大谷翔平的本季第32轟，降落在舊金山甲骨文球場外的麥考維灣（McCovey Cove）裡，今天在第三局敲出一發兩分砲，幫助道奇隊將比分逆轉為2：1。
道奇賽前處於6連敗低潮，今天起在客場與巨人隊展開3連戰，也是明星周前的最後系列賽，道奇推出梅伊（Dustin May）先發，巨人則由韋伯（Logan Webb）登板。
巨人是先馳得點的一方，亞當斯（Willy Adames）二局下敲出陽春砲，大谷翔平在三局上也用全壘打反擊，當時金慧成攻占三壘，大谷打向右外野一棒送進麥考維灣裡，擊球初速106哩、飛行距離410呎，這發兩分砲幫助道奇逆轉戰局。
大谷翔平去年5月就差一點轟進麥考維灣，當時曾嘆可惜，這一回真的辦到，這是他生涯第一支轟到麥考維灣的全壘打。
甲骨文球場針對打進麥考維灣的全壘打有專屬名稱「Splash Hit」，但這限定為主隊選手，史上共出現106支「Splash Hit」；客隊選手過去共有61支全壘打打進麥考維灣，今年還不曾出現過，大谷為本季客隊第一人。
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