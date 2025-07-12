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MLB／韋蘭德、克蕭賽前開聊 美媒：「3000K俱樂部」專屬對談
明星周前的最後系列賽，道奇、巨人隊今天起在舊金山展開3連戰，克蕭（Clayton Kershaw）、韋蘭德（Justin Verlander）賽前聊天的畫面，吸引鏡頭關注，形容這是「3000K俱樂部」成員之間的專屬會議。
42歲的韋蘭德生涯累積262勝、3483K，37歲的克蕭在他面前只能當小學弟，目前手握216勝、3003K。加上薛則（Max Scherzer），三人是現役選手僅有的「3000K俱樂部」成員。
道奇、巨人碰頭，兩位傳奇投手賽前聊了起來，最後握手相擁，畫面全被鏡頭捕捉下來，舊金山當地轉播擔任NBC分享影片，寫著：「要看到生涯合計6486次三振的組合出現在一次對談中，可不是那麼常見。」球迷紛紛留言：「向兩人致敬」、「未來名人堂成員」，也有人說：「兩位爺爺該刮鬍子了」。
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