MLB／威脅大谷翔平MVP？小熊PCA「25+25」達陣寫多項紀錄
小熊隊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今天單場雙響砲加雙盜壘，率隊以8：1輕取雙城隊，阿姆斯壯也創下多項紀錄。
阿姆斯壯今天在3局上敲出2分砲，7局上再補上一支陽春砲，本季累積25轟27盜，成為大聯盟史上第3位明星賽前「25轟25盜」的球員，前兩人是1973年邦茲（Bobby Bonds）和1987年戴維斯（Eric Davis）。
阿姆斯壯也成為史上第7位，單季5度單場至少2轟，且5度單場至少2盜的球員，他用92場比賽就辦到這項紀錄是史上最速，先前紀錄保持者是2009年金斯勒（Ian Kinsler）的110場。
「能與那些名字相提並論，我感覺到要謙卑。」阿姆斯壯表示，「戴維斯幾乎是中外野手最全能的代表，能被拿來和他相比真的很酷，但話說回來，現在連明星賽都還沒到。」
阿姆斯壯本季的表現讓他有機會威脅道奇隊大谷翔平的國聯MVP，儘管最新一期官方專家民調，阿姆斯壯只有3張第一名選票，大谷拿下39票，但阿姆斯壯本季勝利貢獻值（fWAR）4.7，已超越大谷翔平的4.5，目前是國聯第1。
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