MLB／洋基奇澤姆參戰！全壘打大賽8名選手全部出爐

洋基隊球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）今天確定參加大聯盟明星周全壘打大賽，本屆8名參賽者全數出爐。

除了全壘打大賽，奇澤姆生涯也第二度入選明星賽，他在本週日正式獲選為美聯陣容一員。今年是他在洋基隊的完整首季，迄今出賽61場，打擊三圍為.251/.346/.530，累積17轟、43分打點、10次盜壘，另有10支二壘安打。

自6月3日傷癒歸隊以來的31場比賽，奇澤姆的狀態火燙，打擊率達.316，敲出10轟、26分打點，外加7支二壘打與4次盜壘，幫助他重新證明身手。

「努力總會被看見，這樣的肯定真的很棒，」奇澤姆說，「我受傷之後，要入選明星賽確實變得更難，但我回來後打得火熱，我覺得這是我應得的榮耀。」

本屆參賽名單有勇士隊地主球星亞古納（Ronald Acuna Jr.），他本季148打數11轟。大聯盟全壘打王水手隊羅利（Cal Raleigh）也參戰，他336打數累積36轟。

國民隊伍德（James Wood）348打數24轟、雙城隊「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）285打數20轟、海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）299打數16轟、光芒隊卡米內羅（Junior Caminero）346打數23轟、運動家隊魯克（Brent Rooker）371打數19轟。

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