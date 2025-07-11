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MLB／洋基識破水手終結者投球小動作？羅利：他們沒有隱藏

聯合新聞網／ 綜合報導
水手隊終結者穆諾茲。 路透
水手隊終結者穆諾茲。 路透

水手隊終結者穆諾茲（Andres Munoz）今天賽前已連續9場無失分，沒想到今天對洋基隊，單局被敲3安失2分，救援失敗。賽後水手捕手羅利（Cal Raleigh）指出，洋基抓到穆諾茲投滑球的小動作。

洋基延長賽靠著賈吉（Aaron Judge）的再見高飛犧牲打，以6：5帶走勝利。據洋基記者柯修那（Chris Kirschner）報導，隊內消息來源透露，洋基察覺到穆諾茲在投滑球時有小動作，當穆諾茲投滑球時，二壘跑者會以雙手畫圈向打者示意。

水手捕手羅利也發現洋基跑者的舉動，「很明顯，他們沒有刻意隱藏，這是比賽的一部分，也是我們該做的功課。我們該在系列賽開打前發現這點，最後關頭這樣真的很棘手。」羅利透露有提醒投手，「我盡量做能做的，但又不想讓他太分心，我們這幾天必須好好檢討這件事。」

穆諾茲的防禦率從賽前的1.06上升至1.54，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「他是聯盟最強的終結者之一，角度與球質都很難打，不過我們的左打今天有很多高品質打席，這真的幫了我們。」

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洋基 水手

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