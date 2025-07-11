MiLB／莊陳仲敖先發5局飆8次三振 林家正3打數沒安打

美職運動家隊2A台灣投手莊陳仲敖今天先發登板，主投5局失掉3分，飆出8次三振，不過最後無關勝敗；運動家隊高階1A台灣左投林維恩則是先發投4局失1分，送出5次三振。

莊陳仲敖今天先發對上皇家隊2A，1局下遇到亂流，被敲出陽春砲之後，投出四壞球保送，再被敲2支安打失1分；不過第2局回穩，演出3上3下，3局下被敲1支安打，但也沒有掉分。

莊陳仲敖在4局下再度被敲陽春砲，5局下飆出2次三振後出現觸身球保送，但未失分。總計莊陳仲敖此戰用86球先發投5局，被敲出6支安打，包含2發全壘打，出現2次四死球，飆出8次三振，失掉3分。

最終運動家隊2A以6比3擊退皇家隊2A，莊陳仲敖無關勝敗，本季出賽17場都是先發，拿下4勝9敗，防禦率4.76。此外，同場與莊陳仲敖搭檔蹲捕的林家正先發打第9棒，3打數沒有敲出安打，目前打擊率1成69。

運動家隊高階1A左投林維恩今天先發對上道奇隊高階1A，前3局演出9上9下，4局下被敲三壘安打後出現保送，雖然讓下一棒擊出雙殺打，不過失掉1分。總計林維恩用49球投4局，被敲1支安打，投2次保送、5次三振，失掉1分無關勝敗，目前防禦率2.79。

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